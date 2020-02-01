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2 лютого • оновлено в 00:34
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Голова сільради на Одещині оголосила себе "російською імператрицею". Відео

2.4т
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Голова села Фонтанка Одеської області Наталія Мішина влаштувала дивну костюмовану новорічну вечірку, вбравшись "російською імператрицею".

Відповідне відео на сторінці у Facebook опублікував екскерівник "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

На записі зафіксовано, як жінка пропонує іншим учасникам свята "як придворна знать здійснити урочисту ходу по залу". Ведуча оголосила те, що відбувається, як "карнавальну ходу з імператрицею".

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Голова сільради на Одещині оголосила себе імператрицею

Голова сільради на Одещині оголосила себе імператрицею

Колаж

Стерненко написав, що Мішина раніше працювала в окупаційних органах так званого Придністров'я. Її син загинув 2 травня 2014 року, беручи участь у боях на боці російських терористів.

Також, за словами Стерненка, Мішина саботує демонтаж пам'ятника солдатам НКВД, який досі стоїть у центрі села.

Наталя Мішина

Наталя Мішина

Соцмережі

"У нормальній країні вона б уже давно сиділа. Але в нас вона продовжує сидіти на схемах, красти гроші з бюджету і пропагувати ідеї окупантів", - підсумував він.

Наталя Мішина

Наталя Мішина

Соцмережі

Наталя Мішина

Наталя Мішина

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно одіозну ексмера Слов'янська Нелю Штепу, яка заявила про намір знову балотуватися, зловили в київському торговому центрі "Орнамент" за покупками.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Одеса
Теги
скандали видео новини Одеси
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Штепа-2.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Та пусть хоть Аллой Пугачевой наряжаться будет , это не колышит
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kolesnikov dzhon
kolesnikov dzhon
Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь --- http://xx.org.ua/mblog
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