Голова сільради на Одещині оголосила себе "російською імператрицею". Відео

Голова села Фонтанка Одеської області Наталія Мішина влаштувала дивну костюмовану новорічну вечірку, вбравшись "російською імператрицею".

Відповідне відео на сторінці у Facebook опублікував екскерівник "Правого сектора" в Одесі Сергій Стерненко (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

На записі зафіксовано, як жінка пропонує іншим учасникам свята "як придворна знать здійснити урочисту ходу по залу". Ведуча оголосила те, що відбувається, як "карнавальну ходу з імператрицею".

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Стерненко написав, що Мішина раніше працювала в окупаційних органах так званого Придністров'я. Її син загинув 2 травня 2014 року, беручи участь у боях на боці російських терористів.

Також, за словами Стерненка, Мішина саботує демонтаж пам'ятника солдатам НКВД, який досі стоїть у центрі села.

Наталя Мішина Соцмережі

"У нормальній країні вона б уже давно сиділа. Але в нас вона продовжує сидіти на схемах, красти гроші з бюджету і пропагувати ідеї окупантів", - підсумував він.

Наталя Мішина Соцмережі

Наталя Мішина Соцмережі

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