Зимнее солнце: синоптики порадовали теплой погодой в Одессе

Теплые дни и небольшой мороз по ночам обещают синоптики Одессе и области на выходные.

В субботу, 11 января в Одессе ожидается переменная облачность с прояснениями и без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Ветер ночью юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 °С мороза до 1 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 8 градусов выше нуля.

В Одесской области 11 января также будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью от 1 °С тепла до 4 °С мороза. Зато днем столбик термометра поднимется до 9 °С со знаком “+”. На автодорогах региона ночью и утром местами туман с видимостью до 500 метров.

12 января, в воскресенье в Одессе и области также будет переменная облачность с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-3 °С мороза. Днем воздух прогреется до 4-7 °С выше нуля.

Синоптики порадовали теплой погодой в Одессе на выходных livejournal k-kalinina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе посреди зимы расцвели экспериментальные шафраны. Цветок называется "драгоценная специя" и был высажен для разведения на приморских склонах Одессы.

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