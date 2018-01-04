В Одессе посреди зимы расцвели шафраны: удивительные фото

В Одессе посреди зимы расцвели экспериментальные шафраны.

Фото показала на своей странице в Facebook Ольга Рядченко - автор проекта "Отчаянные Цветоводы".

Они были высажены для развода на приморских склонах Одессы. Называются они - "драгоценная специя".

"Невероятно. Почему-то вспомнилась сказка "12 месяцев", - пишут пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", "Отчаянные Цветоводы" занимаются размножением редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Украины. И именно этот проект признали лучшим от Украины на Международном конкурсе Yves Rocher "Земля женщин"- 2017. Ольга Рядченко стала обладательницей 1-й премии и гранта.