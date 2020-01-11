Зимове сонце: синоптики потішили теплою погодою в Одесі

Теплі дні і невеликий мороз ночами обіцяють синоптики Одесі і області на вихідні.

У суботу, 11 січня в Одесі очікується мінлива хмарність з проясненнями і без істотних опадів, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Вітер вночі південно-західний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі складе від 2 °С морозу до 1° С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 8 градусів вище нуля.

На Одещині 11 січня також буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі південно-західний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с, місцями можливі пориви до 17 м/с. Температура повітря вночі від 1 °С тепла до 4 °С морозу. Зате вдень стовпчик термометра підніметься до 9 °С зі знаком "+". На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман з видимістю до 500 метрів.

12 січня, у неділю в Одесі і області також буде мінлива хмарність з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі складе 2-3 °С морозу. Вдень повітря прогріється до 4-7 °С вище нуля.

Синоптики порадували теплою погодою в Одесі на вихідних livejournal k-kalinina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі посеред зими розквітли експериментальні шафрани. Квітка називається "Дорога спеція" і була висаджена для розведення на приморських схилах Одеси.

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