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14 декабря • обновлено в 07:18
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Зима не торопится: прогноз погоды в Одессе и области на 14 декабря

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Дождливую и пасмурную погоду обещают Одессе синоптики на 14 декабря.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в субботу 14 декабря в Одессе будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем – небольшой дождь.

Ночью и утром туман. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-4 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 7 °С выше нуля.

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Зима не торопится: прогноз погоды в Одессе и области на 14 декабря

Зима не торопится: прогноз погоды в Одессе и области на 14 декабря

odessa1.com

В Одесской области 14 декабря также будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем – небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла. Днем – столбик термометра поднимется до 10 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, выходные дни 14 и 15 декабря в Одессе и на большей части Одесской области будут дождливыми. Температура воздуха даже ночью не будет падать ниже нуля.

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Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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