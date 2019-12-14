Зима не поспішає: прогноз погоди в Одесі і області на 14 грудня

Дощову і похмуру погоду обіцяють Одесі синоптики на 14 грудня.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в суботу 14 грудня в Одесі буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень – невеликий дощ.

Вночі та вранці туман. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі складе 2-4 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 7 °С вище нуля.

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В Одеській області 14 грудня також буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень – невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла. Вдень – стовпчик термометра підніметься до 10 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вихідні дні 14 і 15 грудня в Одесі і на більшій частині Одеської області пройдуть дощі. Температура повітря навіть вночі не падатиме нижче нуля.

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