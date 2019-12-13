Синоптики огорчили Одессу погодой на выходные 14-15 декабря

Синоптики предупреждают, что выходные дни 14 и 15 декабря в Одессе и на большой части Одесской области будут дождливыми.

Температура воздуха даже ночью не будет падать ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В частности, в Одессе 14 и 15 декабря – пасмурно с прояснениями. Утром и днем дожди.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2 до 4°С тепла, днем 8-12°С тепла.

Погода в Одессе и Одесской области meteo.gov.ua

По Одесской области: облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди на севере области, слабый гололед, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5 °С тепла, днем 8-13 °С тепла.

На автодорогах региона по утрам ожидается слабый туман, дымка, видимость 1-2 км.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время в Украине снега не ожидается.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!