Зима не близко: какой будет погода в Одессе 25 декабря

В Одессе на католическое Рождество 25 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Он может начаться в середине дня, но к вечеру уже закончится.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура воздуха будет около 8 градусов тепла. Ветер – северо-западный, до 12 м/с.

Относительная влажность воздуха – около 90%. Атмосферное давление – 748 мм ртутного столба.

Какой будет погода в Одессе 25 декабря meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, большинство граждан Украины негативно относится к инициативе перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

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