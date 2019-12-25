Зима не близько: якою буде погода в Одесі 25 грудня

В Одесі на католицьке Різдво 25 грудня синоптики прогнозують похмуру погоду з невеликим дощем. Він може початися в середині дня, але до вечора вже закінчиться.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура повітря буде близько 8 градусів тепла. Вітер – північно-західний, до 12 м/с.

Відносна вологість повітря – близько 90%. Атмосферний тиск – 748 мм ртутного стовпа.

Якою буде погода в Одесі 25 грудня meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, більшість громадян України негативно ставиться до ініціативи перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

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