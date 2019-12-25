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25 грудня • оновлено в 07:37
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Зима не близько: якою буде погода в Одесі 25 грудня

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В Одесі на католицьке Різдво 25 грудня синоптики прогнозують похмуру погоду з невеликим дощем. Він може початися в середині дня, але до вечора вже закінчиться.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Католицьке Різдво пройде без снігу: прогноз на 25 грудня від ObozTV

Температура повітря буде близько 8 градусів тепла. Вітер – північно-західний, до 12 м/с.

Відносна вологість повітря – близько 90%. Атмосферний тиск – 748 мм ртутного стовпа.

Якою буде погода в Одесі 25 грудня

Якою буде погода в Одесі 25 грудня

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, більшість громадян України негативно ставиться до ініціативи перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси погода
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