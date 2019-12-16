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16 декабря • обновлено в 15:32
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Под Одессой суд наказал ярого фаната СССР: фото и подробности

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Под Одессой суд приговорил местного жителя к году условно за публичную демонстрацию советского флага. Инцидент произошел 9 мая этого года в селе Матроска Измаильского района Одесской области.

Отмечая "День победы" в мае мужчина “украсил” советским флагом свой велосипед, на котором катался по родному селу Матроска, пока его не остановили полицейские, сообщается в Едином судебном реестре.

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Действия нарушителя правоохранители квалифицировали по ч.1 ст. 436-1 УК Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Жителю Одесской области дали год условно за советскую символику

Жителю Одесской области дали год условно за советскую символику

Вessarabiainform

За публичную демонстрацию запрещенной символики Измаильский райсуд приговорил подсудимого к году тюрьмы с отсрочкой в один год, учтя, что обвиняемый признал свою вину. Кроме того, его обязали выплатить государству 14 тысяч гривен, потраченных на проведение экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе обнаружился очередной политик, который не скрывает своей любви к России. В футболке российского футбольного клуба "Зенит" с надписью “Газпром” засветился депутат Одесского облсовета от "Оппоблока" Виталий Саутенков.

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Украина Одесса
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новости Одессы
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Когда суд над виновными в расстреле на майдане, пожара в Одессе..?
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фил филька
фил филька
эх мужик, это тебе не факельные шествия зигующих ребятишек - с флагом врага нацисткой германии в украине ходить нельзя!
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Пособника. Родился на русской земле.
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