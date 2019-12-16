Под Одессой суд наказал ярого фаната СССР: фото и подробности

Под Одессой суд приговорил местного жителя к году условно за публичную демонстрацию советского флага. Инцидент произошел 9 мая этого года в селе Матроска Измаильского района Одесской области.

Отмечая "День победы" в мае мужчина “украсил” советским флагом свой велосипед, на котором катался по родному селу Матроска, пока его не остановили полицейские, сообщается в Едином судебном реестре.

Действия нарушителя правоохранители квалифицировали по ч.1 ст. 436-1 УК Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Жителю Одесской области дали год условно за советскую символику Вessarabiainform

За публичную демонстрацию запрещенной символики Измаильский райсуд приговорил подсудимого к году тюрьмы с отсрочкой в один год, учтя, что обвиняемый признал свою вину. Кроме того, его обязали выплатить государству 14 тысяч гривен, потраченных на проведение экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе обнаружился очередной политик, который не скрывает своей любви к России. В футболке российского футбольного клуба "Зенит" с надписью “Газпром” засветился депутат Одесского облсовета от "Оппоблока" Виталий Саутенков.

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