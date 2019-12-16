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16 грудня • оновлено в 15:32
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Під Одесою суд покарав затятого фаната СРСР: фото і подробиці

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Під Одесою суд засудив місцевого жителя до року умовно за публічну демонстрацію радянського прапора. Інцидент стався 9 травня цього року в селі Матроска Ізмаїльського району Одеської області.

Святкуючи "День перемоги" в травні, чоловік "прикрасив" радянським прапором свій велосипед, на якому катався по рідному селу Матроска, поки його не зупинили поліцейські, повідомляється в Єдиному судовому реєстрі.

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Дії порушника правоохоронці кваліфікували за ч.1 ст. 436-1 КК України (Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Жителю Одеської області дали рік умовно за радянську символіку

Жителю Одеської області дали рік умовно за радянську символіку

Вessarabiainform

За публічну демонстрацію забороненої символіки Ізмаїльський райсуд засудив підсудного до року в'язниці з відстрочкою в один рік, врахувавши, що обвинувачений визнав свою провину. Крім того, його зобов'язали виплатити державі 14 тисяч гривень, витрачених на проведення експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі було виявлено чергового політика, який не приховує своєї любові до Росії. У футболці російського футбольного клубу "Зеніт" з написом "Газпром" засвітився депутат Одеської облради від "Оппоблока" Віталій Саутенков.

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новини Одеси
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Когда суд над виновными в расстреле на майдане, пожара в Одессе..?
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фил филька
фил филька
эх мужик, это тебе не факельные шествия зигующих ребятишек - с флагом врага нацисткой германии в украине ходить нельзя!
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Пособника. Родился на русской земле.
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