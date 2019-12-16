Під Одесою суд покарав затятого фаната СРСР: фото і подробиці

Під Одесою суд засудив місцевого жителя до року умовно за публічну демонстрацію радянського прапора. Інцидент стався 9 травня цього року в селі Матроска Ізмаїльського району Одеської області.

Святкуючи "День перемоги" в травні, чоловік "прикрасив" радянським прапором свій велосипед, на якому катався по рідному селу Матроска, поки його не зупинили поліцейські, повідомляється в Єдиному судовому реєстрі.

Дії порушника правоохоронці кваліфікували за ч.1 ст. 436-1 КК України (Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Жителю Одеської області дали рік умовно за радянську символіку Вessarabiainform

За публічну демонстрацію забороненої символіки Ізмаїльський райсуд засудив підсудного до року в'язниці з відстрочкою в один рік, врахувавши, що обвинувачений визнав свою провину. Крім того, його зобов'язали виплатити державі 14 тисяч гривень, витрачених на проведення експертизи.

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