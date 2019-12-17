Жара: одесситов порадовали прогнозом погоды на 17 декабря

В Одессе во вторник, 17 декабря, ожидается теплая и солнечная погода

По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до +13°С, ночью температура упадет до 4 °С тепла. Ветер южный, 5-10 м/с.

Осадков в этот день не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман, на автодорогах области в это время видимость составит 500 метров.

Погода в Одессе meteo.gov.ua

В этот день украинцы почитали память святой Варвары. С этого дня начинались сильные морозы. Пословицы, посвященные этому дню: "Трещит Варюха – береги нос да ухо". Народные приметы утверждают, что если небо на Варварину ночь будет звездным, то следует ждать холодов, если затянутое облаками – то тепла.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков зима отменяется по всей Украине.

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