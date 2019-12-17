Спека: одеситів порадували прогнозом погоди на 17 грудня

В Одесі у вівторок, 17 грудня, очікується тепла і сонячна погода

За прогнозами синоптиків, вдень повітря прогріється до +13°С, вночі температура впаде до 4°С тепла. Вітер південний, 5-10 м/с.

Опадів в цей день не очікується. Вночі та вранці можливий слабкий туман, на автодорогах області в цей час видимість складе 500 метрів.

Погода в Одесі meteo.gov.ua

У цей день українці шанували пам'ять святої Варвари. З цього дня починалися сильні морози. Прислів'я, присвячені цьому дню: "Тріщить Варюха – бережи ніс та вухо". Народні прикмети стверджують, що якщо небо на Варварину ніч буде зоряной, то слід чекати холодів, якщо затягнуте хмарами – то чекати на тепло.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків зима відміняється по всій Україні.

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