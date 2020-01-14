Высший совет правосудия наказал скандального судью из Одессы

Высший совет правосудия отправил в отставку судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко, которого обвиняли в коррупции и блокировании работы ВСП.

Совет оставил в силе решение своей Первой дисциплинарной палаты об увольнении судьи за совершение “существенного дисциплинарного проступка”, отмечается в сообщении пресс-службы Высшего совета правосудия.

Дело в отношении Шепитко было открыто по жалобам председателя Суворовского райсуда Виталия Бузовского и адвоката Александра Архипова. 27 мая 2019 года судья Шепитко, нарушив закон, без достаточных оснований рассмотрел ходатайство об обеспечении гражданского иска и запретил Высшей квалификационной комиссии судей проводить оценивание судей до вступления в силу решения по этому делу. В результате работа ВККСУ была заблокирована на 2 месяца, пока Одесский апелляционный суд не отменил определение Суворовского райсуда.

Действия судьи Шепитко также заинтересовали НАБУ, которое открыло уголовное производство сразу по трем статьям – 351-2 (препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) УК Украины.

В июле прошлого года детективы НАБУ и сотрудники Генпрокуратуры провели обыски в помещениях Суворовского районного суда и окружного административного суда Киева. По данным следствия, руководитель последнего Павел Вовк буквально продиктовал Шепитко резолютивную часть решения, которое заблокировало работу Высшей квалификационной комиссии судей.

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Напомним также, в 2015 году Ивана Шепитко задержали вместе с сотрудником Суворовского райсуда Олегом Ковальчуком по подозрению в особо крупном взяточничестве. В полиции тогда заявили, что судья требовал и получил от представителя стороны по гражданскому делу о признании права собственности на недвижимое имущество 5,5 тыс. долларов США. За эти средства судья якобы обязался быстрее принять решение.

Несколько раз Шепитко отстраняли от исполнения обязанностей, но в итоге он продолжил работать А в марте 2019 года Первомайский районный суд Николаевской области его оправдал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Приморский суд Одессы освободил из-под стражи Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву, которых судили за серию взрывов возле офисов волонтерских организаций в Одессе. Также освобожден организатор взрыва под стенами областного управления СБУ Владимир Грубник и ряд других лиц с подобными обвинениями. Всех освобожденных обменяли на украинцев, захваченных в плен боевиками.

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