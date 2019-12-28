Готовят к обмену: суд отпустил осужденных за теракты в Одесской области

27 декабря Приморский суд Одессы освободил из-под стражи Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву, которых судили за серию взрывов возле офисов волонтерских организаций в Одессе.

Также освобожден организатор взрыва под стенами областного управления СБУ Владимир Грубник и ряд других лиц с подобными обвинениями, сообщает Dumskaya со ссылкой на собственные источники в СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным издания, их планируют обменять на украинцев, захваченных в плен террористами.

27 декабря из одесского СИЗО вышли 11 человек, которых вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки, где в воскресенье должен состояться обмен.

В свою очередь, Timer пишет, что кроме указанных лиц, российским боевикам также планируют передать фигурантов еще нескольких резонансных уголовных дел, которые сейчас находятся под домашним арестом или освобождены под залог. В частности, по данным издания, речь идет о Сергее Долженкове, который является фигурантом дела о трагедии 2-го мая, произошедшей в Одессе в 2014 году.

Сергей Долженков, обвиняемый по "делу 2 мая" dumskaya.net

Кроме того, на днях из украинских колоний начали вывозить и уже осужденных “любителей России". Их этапировали в СИЗО Киева, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена. Достоверно известно о пятерых освобожденных, среди которых Константин Калашников, отбывавший 13 летний срок за диверсию на железной дороге, а также Денис Шатунов, осужденный на 10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить.

Отметим, что фигуранты так называемого “дела одесских взрывателей” Шевцов, Удовенко, Подмазко и Фотева находились в СИЗО Одессы с 2015 года. Им инкриминировалась организация 14 взрывов и подготовка еще одного. По версии следствия, курируемая из России группа взрывала самодельные бомбы под офисами волонтерских центров и других проукраинских организаций Одессы.

"Одесских взрывателей" обменяют на захваченных террористами украинцев dumskaya.net

При обысках у подозреваемых изъяли готовое взрывное устройство: тротиловые шашки, брикет пластического вещества, два будильника, десять элементов питания, электродетонатор. Все было функционально соединено и склеено скотчем. Отдельно нашли тротиловые шашки, капсюли-детонаторы, электродетонаторы, канистры со взрывчатым веществом (топливо плюс окислитель) и боеприпасы.

"Одесских взрывателей" обменяют на захваченных террористами украинцев dumskaya.net

Что касается Владимира Грубника, в ноябре этого года суд приговорил его к 8 годам тюрьмы, признав виновным в организации взрыва у стен областного управления СБУ в ночь на 27 сентября 2015 года.

Владимир Грубник, осужденный за взрыв у стен СБУ в Одессе dumskaya.net

Заложенная Грубником бомба сработала на углу здания спецслужбы, повредив двери, окна и фрагменты фасада здания СБУ.

Последствия взрыва у здания СБУ в Одессе (2015 г.) dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года СБУ предотвратила крупный теракт в Одессе, который готовился Россией. Как было установлено, российские спецслужбы вербовали украинца для совершения теракта на нефтепроводе Одесса-Броды.

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