Вища рада правосуддя покарала скандального суддю з Одеси

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Суворовського районного суду Одеси Івана Шепітко, якого звинувачували в корупції і блокуванні роботи ВРП.

Рада залишила в силі рішення своєї Першої дисциплінарної палати про звільнення судді за вчинення "істотного дисциплінарного проступку", наголошується в повідомленні прес-служби Вищої ради правосуддя.

Справа стосовно Шепітко було відкрито за скаргами голови Суворовського райсуду Віталія Бузівське і адвоката Олександра Архипова. 27 травня 2019 року Суддя Шепітко, порушивши закон, без достатніх підстав розглянув клопотання про забезпечення цивільного позову і заборонив Вищої кваліфікаційної комісії суддів проводити оцінювання суддів до набрання законної сили рішення по цій справі. В результаті робота ВККСУ була заблокована на 2 місяці, поки Одеський апеляційний суд не скасував ухвалу Суворовського райсуду.

Дії судді Шепітко також зацікавили НАБУ, яке відкрило кримінальне провадження відразу за трьома статтями – 351-2 (перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України), 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) і 376 (втручання в діяльність судових органів) КК України.

У липні минулого року детективи НАБУ і співробітники Генпрокуратури провели обшуки в приміщеннях Суворовського районного суду і окружного адміністративного суду Києва. За даними слідства, керівник останнього Павло Вовк буквально продиктував Шепітко резолютивну частину рішення, яке заблокувало роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Нагадаємо також, в 2015 році Івана Шепітко затримали разом зі співробітником Суворовського райсуду Олегом Ковальчуком за підозрою в особливо великому хабарництві. У поліції тоді заявили, що суддя вимагав та отримав від представника сторони у цивільній справі про визнання права власності на нерухоме майно 5,5 тис. Доларів США. За ці кошти суддя нібито зобов'язався швидше прийняти рішення.

Кілька разів Шепітко усували від виконання обов'язків, але він продовжив працювати А в березні 2019 року Першотравневий районний суд Миколаївської області його виправдав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року Приморський суд Одеси звільнив з-під варти Олександра Шевцова, Ігоря Удовенко, Євгенія Подмазко і Катерину Фотеву, яких судили за серію вибухів біля офісів волонтерських організацій в Одесі. Також звільнений організатор вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимир Грубник і ряд інших осіб з подібними звинуваченнями. Усіх звільнених обміняли на українців, захоплених в полон бойовиками.

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