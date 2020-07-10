Все пляжи Одессы признали опасными: купаться не советуют

Эпидемиологи порекомендовали воздержаться от купания на одесских пяжах. odessa.travel

Морская вода у побережья Одессы, Затоки и Сергеевки по состоянию на 10 июля не соответствует санитарно-микробиологическим нормам.

Об этом сообщил Одесский лабораторный центр Минздрава. Специалисты исследовали 93 пробы из разных зон.

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и на пляжах Овидиопольского, Лиманского, Белгород-Днестровского, Килийского и Татарбунарского районов Одесской области исследовано 93 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели. Не соответствуют нормативным требованиям 32 пробы (пляжи Одессы, пгт. Затока (район "Центральный"), рекреационная зона с. Сергеевка ("Сельский пляж")", – сказано в сообщении.

Эпидемиологи порекомендовали одесситам и гостям города воздержаться от купания.

Как сообщал OBOZREVATEL, завотделом эпиднадзора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Елена Варецкая заявила, что на всех одесских пляжах вода не соответствует микробиологическим нормам, в ней обнаружили кишечную палочку.