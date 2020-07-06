От Аркадии до 16-й станции Большого Фонтана: все пляжи Одессы заражены кишечной палочкой. Видео

На всех одесских пляжах вода не соответствует микробиологическим нормам, в ней обнаружили кишечную палочку.

Об этом сообщило “Суспільне” со ссылкой на слова заведующей отделом эпиднадзора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Елены Варецкой. Одесситам и гостям города порекомендовали воздержаться от купания (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В этой воде мы обнаружили высокий уровень лактозо-положительной кишечной палочки. Это наш основной показатель, характеризующий загрязнение воды", – объяснила эксперт.

Она отметила, что в результате попадания в организм человека эти микроорганизмы могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта и различные колиты.

"При глотании существует опасность заболеть какой-нибудь инфекционной болезнью, связанной с желудочно-кишечным трактом. Однако это зависит от иммунного статуса организма, а также от дозы полученного микроорганизма", – объяснила Варецкая.

Она подчеркнула, что из-за обнаруженной кишечной палочки пляжи для посетителей закрывать не будут, поскольку это "нарушение конституционных прав человека". Купаться или нет – каждый человек должен решать самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля санитарные врачи отобрали пробы морской воды на 13-й станции Большого Фонтана, Отраде и Дельфине и обнаружили кишечную палочку.