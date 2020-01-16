Вход в Одесский зоопарк перенесут, чтобы начать ремонт Новощепоного ряда

Главный вход в Одесский зоопарк перенесут в Преображенский парк после реконструкции, которая призвана обеспечить эстетическую привлекательность пространства и способствовать увеличению количества посетителей.

На выездном совещании представители мэрии во главе с городским головой обсуждали варианты реконструкции зоопарка без остановки его работы и переселения животных, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В частности, обсуждалось обустройство площади у нового главного входа с новым расположением водоема и реконструкция прилегающих вольеров. Также обсуждалось сопутствующее благоустройство Преображенского парка, в том числе, размещение детской площадки рядом с новым входом в зоопарк.

В настоящий момент уже ведутся работы по замене старого ограждения зоопарка и организации новой входной группы. Она будет выполнена в едином стиле с выстроенными в позапрошлом году входными арками в Преображенский парк. Также здесь разместятся сооружения для организации работы касс и пункта охраны.

Кроме того, со стороны улицы Мечникова рядом со стадионом будут обустроены парковочные места для посетителей парка и зоопарка. А закрытие старого входа решит сразу несколько задач. В том числе, это позволит полностью перекрыть Новощепной ряд для проведения капитального ремонта с расширением проезжей части и организацией полноценного тротуара.

После реконструкции зоопарка вход будет в Преображенском парке Пресс-служба Одесского горсовета

После реконструкции зоопарка вход будет в Преображенском парке Пресс-служба Одесского горсовета

После реконструкции зоопарка вход будет в Преображенском парке Пресс-служба Одесского горсовета

После реконструкции зоопарка вход будет в Преображенском парке Пресс-служба Одесского горсовета

После реконструкции зоопарка вход будет в Преображенском парке Пресс-служба Одесского горсовета

После реконструкции зоопарка вход будет в Преображенском парке Пресс-служба Одесского горсовета

После реконструкции зоопарка вход будет в Преображенском парке Пресс-служба Одесского горсовета

После реконструкции зоопарка вход будет в Преображенском парке Пресс-служба Одесского горсовета

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снялся в новом, уже традиционном, новогоднем видеоклипе-поздравлении. Видео посвящено символу наступающего 2020 года – крысе, поэтому директор изображает этого грызуна,

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