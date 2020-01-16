Вхід в Одеський зоопарк перенесуть, щоб почати ремонт Новощепоного ряду

Головний вхід в Одеський зоопарк перенесуть в Преображенський парк після реконструкції, яка покликана забезпечити естетичну привабливість простору і сприяти збільшенню кількості відвідувачів.

На виїзній нараді представники мерії на чолі з міським головою обговорювали варіанти реконструкції зоопарку без зупинки його роботи і переселення тварин, повідомили в прес-службі Одеської міськради (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Зокрема, обговорювалося облаштування площі біля нового головного входу з новим розташуванням водойми і реконструкція прилеглих вольєрів. Також обговорювався супутній благоустрій Преображенського парку, в тому числі, розміщення дитячого майданчика поруч з новим входом в зоопарк.

На даний момент вже ведуться роботи по заміні старої огорожі зоопарку і організації нової вхідної групи. Вона буде виконана в єдиному стилі з збудованими в позаминулому році вхідними арками в Преображенський парк. Також тут розмістяться споруди для організації роботи кас і пункту охорони.

Крім того, з боку вулиці Мечникова поруч зі стадіоном будуть облаштовані паркувальні місця для відвідувачів парку і зоопарку. А закриття старого входу вирішить відразу кілька завдань. В тому числі, це дозволить повністю перекрити Новощепной ряд для проведення капітального ремонту з розширенням проїзної частини і організацією повноцінного тротуару.

Після реконструкції зоопарку вхід буде в Преображенському парку Прес-служба Одеської міськради

Після реконструкції зоопарку вхід буде в Преображенському парку Прес-служба Одеської міськради

Після реконструкції зоопарку вхід буде в Преображенському парку Прес-служба Одеської міськради

Після реконструкції зоопарку вхід буде в Преображенському парку Прес-служба Одеської міськради

Після реконструкції зоопарку вхід буде в Преображенському парку Прес-служба Одеської міськради

Після реконструкції зоопарку вхід буде в Преображенському парку Прес-служба Одеської міськради

Після реконструкції зоопарку вхід буде в Преображенському парку Прес-служба Одеської міськради

Після реконструкції зоопарку вхід буде в Преображенському парку Прес-служба Одеської міськради

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков знявся в новому, вже традиційному, новорічному відеокліпі-привітанні. Відео присвячено символу наступаючого 2020 року – щуру, тому директор зображує цього гризуна,

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