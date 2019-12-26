Превратился в крысу: директор Одесского зоопарка снялся в эксцентричном видео

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снялся в новом, уже традиционном, новогоднем видеоклипе-поздравлении.

Видео посвящено символу наступающего 2020 года – крысе, поэтому директор изображает этого грызуна, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Директор Одесского зоопарка снял видео, нарядившись крысой

В видео Беляков разгуливает по зоопарку, устанавливает кормушки на деревьях, раскачивает ребенка на качелях и пытается вручить цветы девушкам.

В финале он встречается с собакой, петухом и свиньей – символами прежних лет, после чего свинья торжественно уступает крысе свое место.

Год назад директор зоопарка предстал перед зрителями в образе кровожадной свиньи, два года назад – в образе пса. Еще ранее он переодевался в петуха и топтал курицу, а также был обезьяной и козлом.

Директор Одесского зоопарка снял видео, нарядившись крысой

Директор Одесского зоопарка снял видео, нарядившись крысой

Директор Одесского зоопарка снял видео, нарядившись крысой

Директор Одесского зоопарка снял видео, нарядившись крысой

Директор Одесского зоопарка снял видео, нарядившись крысой

Директор Одесского зоопарка снял видео, нарядившись крысой

Директор Одесского зоопарка снял видео, нарядившись крысой

Директор Одесского зоопарка снял видео, нарядившись крысой

Директор Одесского зоопарка снял видео, нарядившись крысой

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