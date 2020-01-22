"Вчера был день обнимашек": в Одессе "забыли" о Дне Соборности Украины. Видео

В Одессе "забыли" о Дне Соборности Украины. Несмотря на то, что весь город 22 января был украшен национальными флагами, не многие смогли сходу ответить на вопрос, что празднует Украина в этот день.

Одесситам задали два вопроса: "почему 22 января улицы города украшены Государственными флагами" и "чем важен этот день для Украины и украинцев". Далеко не все опрошенные смогли конструктивно ответить на вопросы, заданные им журналистом сайта Metronom (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вчера был "день обнимашек", а сегодня не знаю...День Соборности? Ой, я так заработалась, что даже не помню, какое сегодня число".

"Честно говоря, нет, не знаю, к сожалению".

"Нет, не знаю...День Соборности? Нет, я не знаю".

В Одессе "забыли" о Дне Соборности Украины metronom.news (скрин)

Нашлись среди респондентов и те, кто знают и о празднике, и о том, когда именно воссоединилась Украина.

"Это объединение людей с разными мнениями, а также понятие того, что Украина всё-таки целостная, единая и незачем нас разделять".

"Нашей соборности уже более ста лет. Для меня, как и для каждого сознательного гражданина Украины, соборность – это единство всего украинского народа, неважно Западная Украина это, Юг или Восток. Мы все живём в одном прекрасном государстве, которое должны любить, ценить, заботиться, чтобы у него было благополучия, порядок, мир. Каждый на своем уровне должен чувствовать эту соборность в сердце".

Как известно, в 1919 году был подписан Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Официальный государственный статус "День соборности Украины" получил в 1999 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января одесситы отметили день рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов. Отпраздновать 111 годовщину со дня рождения лидера ОУН около полусотни одесситов собрались в парке им. Тараса Шевченко.

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