"Вчора був день обіймашек": в Одесі "забули" про День Соборності України. Відео

В Одесі "забули" про День Соборності України. Незважаючи на те, що все місто 22 січня було прикрашено національними прапорами, не всі змогли відразу відповісти на питання, що святкує Україна в цей день.

Одеситам задали два питання: "чому 22 січня вулиці міста прикрашені Державними прапорами" і "чим важливий цей день для України і українців". Далеко не всі опитані змогли конструктивно відповісти на питання, задані їм журналістом сайту Metronom (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вчора був "день обнімашек ", а сьогодні не знаю ... День Соборності? Ой, я так зароботалася, що навіть не пам'ятаю, яке сьогодні число".

"Чесно кажучи, ні, не знаю, на жаль".

"Ні, не знаю ... День Соборності? Ні, я не знаю".

В Одесі "забули" про День Соборності України metronom.news (скрін)

Знайшлися серед респондентів і ті, хто знають і про свято, і про те, коли саме возз'єдналася Україна.

"Це об'єднання людей з різними думками, а також поняття того, що Україна все-таки цілісна, єдина і нема чого нас розділяти".

"Нашій соборності вже більше ста років. Для мене, як і для кожного свідомого громадянина України, соборність – це єдність всього українського народу, неважливо Західна Україна це, Південь чи Схід. Ми всі живемо в одній прекрасній державі, яку повинні любити, цінувати, піклуватися, щоб було благополуччя, порядок, мир. Кожен на своєму рівні повинен відчувати цю Соборність в серці ".

Як відомо, в 1919 році був підписаний Акт злуки Української народної республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу. Офіційний державний статус "День соборності України" отримав в 1999 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 січня одесити відзначили день народження Степана Бандери – одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів. Відсвяткувати 111 річницю з дня народження лідера ОУН близько півсотні одеситів зібралися в парку ім. Тараса Шевченка.

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