В Одессе устроили необычный парад на Рождество: яркие фото и видео

Традиционный парад трамваев состоялся в Одессе в рождественский вечер 7 января. Украшенные иллюминацией и гирляндами вагоны из разных уголков города съехались на Старосенную площадь.

Главным отличием нынешнего парада стал состав участников. Все четыре вагона являются "Одиссеями" — три односекционных и один трехсекционный "Одиссей МАХ", пишет Dumskaya (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Последний стартовал от 11-й станции Люстдорфской дороги (маршрут 26), остальные из Аркадии (5), парка Шевченко (28) и от улицы Паустовского (7).

В Одессе устроили необычный парад на Рождество odessa.online

"Одиссей МАХ", вмещающий 280 пассажиров, оказался забит под завязку, из-за чего остановки на Вузовском и 1-й станции сократили до минимума. А колядовальщики и члены хора на улицу не выходили, опасаясь, что их места на центральной площадке займут. В итоге, в салоне ни на секунду не смолкали колядки и щедривки, народные песни и композиции из кинофильмов на новогоднюю тематику. Детям же вручали сладкие подарки.

В Одессе устроили необычный парад на Рождество odessa.online

В Одессе устроили необычный парад на Рождество odessa.online

Не обошлось и без конфузов. Вагон маршрута №7 стал жертвой обесточивания целого района на Пересыпи, застыв во тьме вместе с пассажирами. Сотрудникам КП "Одесгорэлектротранс" пришлось оперативно организовывать автобусы для доставки пассажиров на Старосенную площадь, откуда их затем развезли по домам.

В Одессе устроили необычный парад на Рождество odessa.online

В Одессе устроили необычный парад на Рождество odessa.online

В Одессе устроили необычный парад на Рождество odessa.online

В Одессе устроили необычный парад на Рождество odessa.online

В Одессе устроили необычный парад на Рождество odessa.online

В Одессе устроили необычный парад на Рождество odessa.online

А для тех, кто хотел продолжения праздника, на площади устроили народные гуляния с песнями и чаем из огромного самовара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в новогоднюю ночь в жителей и гостей города случайно запустили фейерверк. ЧП произошло на Театральной площади, где собрались сотни людей. Видео инцидента лишь накануне попало в сеть. На кадрах видно, как фейерверк начал беспорядочно взрываться среди людей. Однако в результате ЧП никто не пострадал

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