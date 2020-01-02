Без факелов, но с флагами: в Одессе отпраздновали день рождения Бандеры. Фото, видео

В Одессе патриоты отметили день рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов. Отпраздновать 111 годовщину со дня рождения лидера ОУН вечером 1 января около полусотни одесситов собрались в парке им. Тараса Шевченко.

Как и в прошлом году, патриоты не стали устраивать масштабного факельного шествия, пишет Odessa.online (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Odessa.online

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Odessa.online

Собравшиеся принесли с собой портреты Бандеры, черно-красные и национальные флаги. Пообщавшись между собой, проскандировав патриотические лозунги, они развернули у памятника Шевченко огромный флаг Украины, после чего спели государственный гимн.

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Odessa.online

Как рассказали участники, как такого организатор мероприятия нет. Многие отправились на шествие в честь Бандеры, которое прошло в столице. А те, кто, по каким-либо причинам не смог поехать в Киев, 1 января позвали единомышленников в парк Шевченко.

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Facebook Алены Балабы

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Facebook Алены Балабы

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Facebook Алены Балабы

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Facebook Алены Балабы

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Dumskaya

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Dumskaya

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Dumskaya

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Dumskaya

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Dumskaya

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры Dumskaya

Отметим, что традиционного шествия с факелами по улицам Одессы, как это было ранее, так и не состоялось из-за малочисленности акции. В то же время, патриоты в других городах прошлись по улицам маршем. Так, в Днепре, после исполнения гимна Украины и выступления организаторов, участники акции прошли по центральным улицам города.

В Днепре отпраздновали День рождения Бандеры dnipro.depo.ua

В Днепре отпраздновали День рождения Бандеры dnipro.depo.ua

В Днепре отпраздновали День рождения Бандеры dnipro.depo.ua

А самое масштабное шествие состоялось в Киеве, где марш в честь Степана Бандеры собрал несколько тысяч националистов.

В Киеве отпраздновали День рождения Бандеры УП

В Киеве отпраздновали День рождения Бандеры УП

В Киеве отпраздновали День рождения Бандеры УП

Колонну возглавили "свободовцы" Олег Тягнибок, Андрей Ильенко и Андрей Мохник. Шествие, которое сопровождал оркестр, завершилось народным вече.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинский институт национальной памяти сконцентрируется на новых героях страны, которые будут объединять общество, а не вызывать споры. Об этом заявил новый руководитель УИНП Антон Дробович, который заменил на посту Владимира Вятровича.

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