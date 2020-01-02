Главная Новости
2 января • обновлено в 13:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Без факелов, но с флагами: в Одессе отпраздновали день рождения Бандеры. Фото, видео

688
Читать материал на украинском

В Одессе патриоты отметили день рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов. Отпраздновать 111 годовщину со дня рождения лидера ОУН вечером 1 января около полусотни одесситов собрались в парке им. Тараса Шевченко.

Как и в прошлом году, патриоты не стали устраивать масштабного факельного шествия, пишет Odessa.online (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Новости
"Хочу ходить по проспекту Бандеры": Сенцов мощно обратился к украинцам
Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Odessa.online

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Odessa.online

Собравшиеся принесли с собой портреты Бандеры, черно-красные и национальные флаги. Пообщавшись между собой, проскандировав патриотические лозунги, они развернули у памятника Шевченко огромный флаг Украины, после чего спели государственный гимн.

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Odessa.online

Как рассказали участники, как такого организатор мероприятия нет. Многие отправились на шествие в честь Бандеры, которое прошло в столице. А те, кто, по каким-либо причинам не смог поехать в Киев, 1 января позвали единомышленников в парк Шевченко.

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Facebook Алены Балабы

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Facebook Алены Балабы

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Facebook Алены Балабы

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Facebook Алены Балабы

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Dumskaya

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Dumskaya

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Dumskaya

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Dumskaya

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Dumskaya

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Одесситы отпраздновали День рождения Бандеры

Dumskaya

Отметим, что традиционного шествия с факелами по улицам Одессы, как это было ранее, так и не состоялось из-за малочисленности акции. В то же время, патриоты в других городах прошлись по улицам маршем. Так, в Днепре, после исполнения гимна Украины и выступления организаторов, участники акции прошли по центральным улицам города.

В Днепре отпраздновали День рождения Бандеры

В Днепре отпраздновали День рождения Бандеры

dnipro.depo.ua

В Днепре отпраздновали День рождения Бандеры

В Днепре отпраздновали День рождения Бандеры

dnipro.depo.ua

В Днепре отпраздновали День рождения Бандеры

В Днепре отпраздновали День рождения Бандеры

dnipro.depo.ua

А самое масштабное шествие состоялось в Киеве, где марш в честь Степана Бандеры собрал несколько тысяч националистов.

В Киеве отпраздновали День рождения Бандеры

В Киеве отпраздновали День рождения Бандеры

УП

В Киеве отпраздновали День рождения Бандеры

В Киеве отпраздновали День рождения Бандеры

УП

В Киеве отпраздновали День рождения Бандеры

В Киеве отпраздновали День рождения Бандеры

УП

Колонну возглавили "свободовцы" Олег Тягнибок, Андрей Ильенко и Андрей Мохник. Шествие, которое сопровождал оркестр, завершилось народным вече.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинский институт национальной памяти сконцентрируется на новых героях страны, которые будут объединять общество, а не вызывать споры. Об этом заявил новый руководитель УИНП Антон Дробович, который заменил на посту Владимира Вятровича.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Степан Бандера
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
14
7
Смешно
3
Интересно
1
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: Фигурант дела о нападении на журналистов издания «Шарий.net», националист Виталий Регор, был облит мочой в собственном подъезде. Неизвестные встретили Регора у подъезда, когда он возвращался домой с пустой коробкой. Активист неонацистской группировки «Белый молот» и член добровольческого батальона ОУН начал отрицать, что его зовут Виталий, а потом позвонил своей маме и закричал: «Мама, вызывай ментов!».. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
А кто чтит Ковпака не патриоты?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Дикинис Марина
Дикинис Марина
Дикинис Марина, тепло Берём факелы и шествие Надо этим нацикам уже рты позакрывать
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Дикинис Марина
Дикинис Марина
Бурмистров Вадим, Правильно 7 июня все выходим на майдан 133 года Ковпаку
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги