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5 березня • оновлено в 15:19
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В Одеському зоопарку народився амурський тигр. Милі фото і відео

1.9т
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В Одеському зоопарку у пари амурських тигрів Тайгера і Наталі народився малюк. Диво сталося ще в січні, але тігреня вдалося побачити тільки в березні. Весь цей час він жив з мамою у вольєрі і зараз, коли потепліло, вирішив показати себе людям.

Про це повідомили на сайті одеської мерії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ім'я поки ще маленькій кішці обиратимуть голосуванням. У ньому можуть взяти участь всі одесити – обіцяють в зоопарку.

Амурські тигри – найбільші хижі кішки в світі. Вони занесені в Міжнародну червону книгу.

В Одеському зоопарку народилося амурський тигр

В Одеському зоопарку народилося амурський тигр

omr.gov.ua

В Одеському зоопарку народилося амурський тигр

В Одеському зоопарку народилося амурський тигр

omr.gov.ua

В Одеському зоопарку народилося амурський тигр

В Одеському зоопарку народилося амурський тигр

omr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у вінницькому "Подільському зоопарку" у пари сурикатов народилися три дитинча. Це перші сурикати, які з'явилися на світ в цьому звіринці.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Комментарии на сайте не модерированы
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Хороший пацанчик) Но мамка прям какая-то недобрая. Хотя понять ее можно)
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