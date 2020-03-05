В Одеському зоопарку у пари амурських тигрів Тайгера і Наталі народився малюк. Диво сталося ще в січні, але тігреня вдалося побачити тільки в березні. Весь цей час він жив з мамою у вольєрі і зараз, коли потепліло, вирішив показати себе людям.

Про це повідомили на сайті одеської мерії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ім'я поки ще маленькій кішці обиратимуть голосуванням. У ньому можуть взяти участь всі одесити – обіцяють в зоопарку.

Амурські тигри – найбільші хижі кішки в світі. Вони занесені в Міжнародну червону книгу.

В Одеському зоопарку народилося амурський тигр omr.gov.ua

В Одеському зоопарку народилося амурський тигр omr.gov.ua

В Одеському зоопарку народилося амурський тигр omr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у вінницькому "Подільському зоопарку" у пари сурикатов народилися три дитинча. Це перші сурикати, які з'явилися на світ в цьому звіринці.

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