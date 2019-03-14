В украинском зоопарке родились экзотические зверьки: милые фото

В винницком "Подольском зоопарке" у пары сурикатов родились три детеныша. Это первые сурикаты, которые появились на свет в этом зверинце.

Сейчас они вместе с родителями находятся в закрытом вольере. Об этом сообщает vinbazar.com.

"Винницкий зоопарк пополнился новорожденными сурикатами. Пара местных млекопитающих впервые привела потомство после переезда из польского зверинца. Трое малышей находятся вместе с родителями в закрытом вольере, который обогревают с помощью инфракрасных ламп", — говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в запорожской области в частном зоопарке собака выкармливает брошенного мамой тигренка.

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