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В украинском зоопарке родились экзотические зверьки: милые фото

1.1тЧитать материал на украинском

В винницком "Подольском зоопарке" у пары сурикатов родились три детеныша. Это первые сурикаты, которые появились на свет в этом зверинце.

Сейчас они вместе с родителями находятся в закрытом вольере. Об этом сообщает vinbazar.com.

В украинском зоопарке родились экзотические зверьки: милые фото
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"Винницкий зоопарк пополнился новорожденными сурикатами. Пара местных млекопитающих впервые привела потомство после переезда из польского зверинца. Трое малышей находятся вместе с родителями в закрытом вольере, который обогревают с помощью инфракрасных ламп", — говорится в сообщении.

В украинском зоопарке родились экзотические зверьки: милые фото
В украинском зоопарке родились экзотические зверьки: милые фото
В украинском зоопарке родились экзотические зверьки: милые фото
В украинском зоопарке родились экзотические зверьки: милые фото
В украинском зоопарке родились экзотические зверьки: милые фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, в запорожской области в частном зоопарке собака выкармливает брошенного мамой тигренка.

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