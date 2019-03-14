В украинском зоопарке родились экзотические зверьки: милые фото

В винницком "Подольском зоопарке" у пары сурикатов родились три детеныша. Это первые сурикаты, которые появились на свет в этом зверинце.
Сейчас они вместе с родителями находятся в закрытом вольере. Об этом сообщает vinbazar.com.
"Винницкий зоопарк пополнился новорожденными сурикатами. Пара местных млекопитающих впервые привела потомство после переезда из польского зверинца. Трое малышей находятся вместе с родителями в закрытом вольере, который обогревают с помощью инфракрасных ламп", — говорится в сообщении.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в запорожской области в частном зоопарке собака выкармливает брошенного мамой тигренка.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!