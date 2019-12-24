В Одессе трамвай "с толкача" помог завести "Волгу". Видео

В Одессе у рынка "Привоз" на трамвайных путях заглохла "Волга". Водитель авто привязал нему и трамваю тросс, после чего трамвай сдал назад, толкнул "Волгу" и она завелась.

Об этом OBOZREVATEL сообщил одессит Александр Надеждин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Водитель "Волги" благополучно уехал и движение трамваев было разблокировано.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы автомобиль BMW, не поставленный на ручной тормоз, сам уехал с места парковки и врезался в шлагбаум.

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