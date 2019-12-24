В Одессе автомобиль "убежал" от хозяина и сбил шлагбаум: видео

В центре Одессы автомобиль BMW, не поставленный на ручной тормоз, сам уехал с места парковки и врезался в шлагбаум.

Владелец машины не успел отойти на дальнее расстояние, поэтому смог остановить сбежавший автомобиль. Соответствующее видео с камеры наблюдения размещено на сайте коммунального учреждения "Центр 077" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе автомобиль сбежал от хозяина Центр 077

"Этот курьёзный случай с "рассеянным водителем", должен по идее, натолкнуть на разные "конструктивные мысли" многих. Предлагаем всем автовладельцам (и не только) почерпнуть выгодный для себя опыт. Оставленное "на секунду" молоко на огне, обычно сбегает. Что же бывает с оставленным на мгновение автомобилем "без присмотра"... смотрите сами", – говорится в сообщении Центра 077.

"Остаётся порадоваться за водителя BMW, что шлагбаум в данном случае оказался не из тех, что ограждают железнодорожные пути. Строго соблюдайте правила дорожного движения!" – добавили в учреждении.

К месту инцидента прибыли сотрудники Патрульной полиции, которые побеседовав с водителем, отпустили его. Автолюбитель заплатит штраф за нарушение Правил дорожного движения и возместит ущерб на ремонт шлагбаума.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пьяная одесситка разбила кирпичом витрину элитного автосалона в центре города, чтобы выбрать себе автомобиль и поехать кататься.

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