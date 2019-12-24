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24 грудня • оновлено в 17:59
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В Одесі трамвай "зі штовхача" допоміг завести "Волгу". Відео

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В Одесі біля ринку "Привоз" на трамвайних коліях заглохла "Волга". Водій авто прив'язав до нього і трамваю тросс, після чого трамвай здав назад, штовхнув "Волгу" і вона завелася.

Про це OBOZREVATEL повідомив одесит Олександр Надєждін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Водій "Волги" благополучно поїхав і рух трамваїв було розблоковано.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Одеси автомобіль BMW, непоставлений на ручне гальмо, сам поїхав з місця парковки і врізався в шлагбаум.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси трамвай
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