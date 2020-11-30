В Одессе пациентам с COVID-19 критически не хватает кислорода и денег на лекарства, – волонтер

В Одессе в больницах критически не хватает кислорода и лекарств для пациентов с коронавирусом (COVID-19).

Об этом в Facebook сообщила волонтер, основатель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. Она отметила, что ожидает новых поставок концентраторов для больниц.

"В 7 утра (30 ноября – Ред.) пациентка попросила привезти концентратор в стационар на улицу Троицкую – там не хватает кислорода и есть люди, у которых сатурация намного ниже, чем у нее. Но она тоже задыхается (88-86). В 8 утра позвонил сын пациента, которому нужна маска с мешком, но таких в больницах нет. В 8:30 позвонила девочка, маме которой нужна "Актемра". Они вчера купили один флакон за 30 тысяч грн но нужно два. А денег нет", – написал она.

Ножевникова добавила, что на этой неделе ожидает поставки еще 20 концентраторов, а 5 декабря – еще 20.

Напомним, что ранее Ножевникова сообщила, что в Одессе помимо отсутствия койко-мест для зараженных также нет мест в реанимации.

Как сообщал OBOZREVATEL, одесский волонтер Екатерина Ножевникова рассказала о тяжелой ситуации с COVID-19 в регионе, где люди бывает даже умирают, так и не дождавшись результатов ПЦР-тестов.