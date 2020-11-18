Волонтер о COVID-19 в Одессе: просто катастрофа, в больницы не берут пациентов

Последние пять дней в больницы Одессы не берут людей с коронавирусом, у которых сатурация находится на уровне выше 80%.

Об этом идет речь в материале OBOZREVATEL о тяжелой ситуации с ковид в регионе, где люди бывает даже умирают, так и не дождавшись результатов ПЦР-тестов.

"Самая большая проблема у нас называется "помогите попасть в стационар". С этим просто катастрофа. Последние пять дней в больницы не берут людей с сатурацией выше 80%. Не приняли человека с сатурацией 60%. А ведь это – уже реанимация!", – рассказала известный волонтер Катерина Ножевникова.

Следующая проблема, по ее словам, – нехватка кислорода, в том числе тем, кто выписываются, но остаются кислородозависимыми. Просят концентратор, чтобы долечиться или дождаться стационара. Чтобы подчеркнуть серьезность проблемы, волонтер привела в пример одну из одесских больниц, где 70% коек обеспечено кислородом. Это считается очень высоким показателем. Из 340 пациентов, которые находятся там на лечении, кислород нужен для 300. И даже эти 70% не спасают.

"Не знаю, как в других областях, но у нас ни черта не сделано. Одну станцию поставили в апреле, вторую – только сейчас. Мы сидим на этой наркоманской игле. И если с поставками кислорода проблему решили, то разводки по больницам нет. А концентраторы будут только в середине декабря", – отметила волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, одесские больницы переполнены больными на коронавирус, при этом сами одесситы тотально не придерживаются карантина и масочного режима, считая, что их носят слабаки.