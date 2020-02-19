Главная Новости
19 февраля • обновлено в 18:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В Одессе новая волна паники из-за коронавируса: что произошло

3.1т
Читать материал на украинском

Украинцев, которых эвакуируют из китайского Уханя, где коронавирусом заболело наибольшее количество людей, не будут размещать в Одесской области.

Появившиеся в соцсетях слухи, что карантинную зону организуют в бывшем одесском санатории Лермонтовский или на базе отдыха для военных под Одессой, опровергли руководители этих учреждений, пишет Dumskaya.

Новости
Коронавирус и грипп: вирусолог рассказала, как можно и как нельзя противостоять вирусам. Часть II

"Если бы люди поступали к нам, мы бы разворачивали сейчас инфекционную, мы бы разворачивали протокол по карантину, и мы бы закрывали санаторий и выселяли людей. Мы работаем в штатном режиме",– заверил начальник медцентра реабилитации и санаторного лечения "Одесский" (бывший санаторий Лермонтовский) Илья Лабушев.

Аналогичное опровержение журналисты услышали от руководства Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Скорее всего, предполагает издание, карантинную зону для временного пребывания прилетевших из Китая украинцев создадут во Львовской области.

В Одессе новая волна паники из-за коронавируса

В Одессе новая волна паники из-за коронавируса

Соцсети (иллюстрация)

Напомним, несколько дней назад в Одессе нагнеталось беспокойство в связи с прибытием в порт контейнеровоза из Китая. Экипаж этого судна переболел гриппом и вылечился, но медики не давали гарантий, что моряки не являются носителями коронавируса. В итоге, все обошлось благополучно. Санитарные службы, встретив контейнеровоз на карантинном причале в порту Одессы, развеяли все подозрения и сомнения.

Самолет авиакомпании Sky Up вылетел за украинскими гражданами из Киева ночью 19 февраля. На нем в Украину должны вернуться только тех, кто подписал официальное согласие отправиться на 14-дневный карантин по возвращении, и у кого не будет симптомов коронавируса.

Украина отправила самолет для эвакуации украинцев из Китая

Украина отправила самолет для эвакуации украинцев из Китая

facebook / skyup.aero (иллюстрация)

Людей перед посадкой в самолет будут проверять сначала китайские медики, а затем украинские врачи. Самолет должен вернуться в Украину 20 февраля в 8 утра. Ожидается, что борт доставит в Украину около 100 человек, включая членов экипажа самолета, медиков, спасателей, таможенников и пограничников, которые будут сопровождать и обслуживать эвакуированных украинцев.

Как известно, по состоянию на утро 19 февраля от нового коронавируса в Китае умерли уже 2011 человек. А количество зараженных достигло 74 тысяч 186 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, человек может быть носителем коронавируса COVID-2019 даже при отсутствии симптомов. Об этом предупредила в эфире ObozTV заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, комментируя эвакуацию украинцев из Китая. По ее словам, эвакуированных нельзя размещать в крупных городах, но если правильно соблюсти все карантинные условия, то рисков крайне мало.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
6
Смешно
2
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги