В Одессе новая волна паники из-за коронавируса: что произошло

Украинцев, которых эвакуируют из китайского Уханя, где коронавирусом заболело наибольшее количество людей, не будут размещать в Одесской области.

Появившиеся в соцсетях слухи, что карантинную зону организуют в бывшем одесском санатории Лермонтовский или на базе отдыха для военных под Одессой, опровергли руководители этих учреждений, пишет Dumskaya.

"Если бы люди поступали к нам, мы бы разворачивали сейчас инфекционную, мы бы разворачивали протокол по карантину, и мы бы закрывали санаторий и выселяли людей. Мы работаем в штатном режиме",– заверил начальник медцентра реабилитации и санаторного лечения "Одесский" (бывший санаторий Лермонтовский) Илья Лабушев.

Аналогичное опровержение журналисты услышали от руководства Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Скорее всего, предполагает издание, карантинную зону для временного пребывания прилетевших из Китая украинцев создадут во Львовской области.

В Одессе новая волна паники из-за коронавируса Соцсети (иллюстрация)

Напомним, несколько дней назад в Одессе нагнеталось беспокойство в связи с прибытием в порт контейнеровоза из Китая. Экипаж этого судна переболел гриппом и вылечился, но медики не давали гарантий, что моряки не являются носителями коронавируса. В итоге, все обошлось благополучно. Санитарные службы, встретив контейнеровоз на карантинном причале в порту Одессы, развеяли все подозрения и сомнения.

Самолет авиакомпании Sky Up вылетел за украинскими гражданами из Киева ночью 19 февраля. На нем в Украину должны вернуться только тех, кто подписал официальное согласие отправиться на 14-дневный карантин по возвращении, и у кого не будет симптомов коронавируса.

Украина отправила самолет для эвакуации украинцев из Китая facebook / skyup.aero (иллюстрация)

Людей перед посадкой в самолет будут проверять сначала китайские медики, а затем украинские врачи. Самолет должен вернуться в Украину 20 февраля в 8 утра. Ожидается, что борт доставит в Украину около 100 человек, включая членов экипажа самолета, медиков, спасателей, таможенников и пограничников, которые будут сопровождать и обслуживать эвакуированных украинцев.

Как известно, по состоянию на утро 19 февраля от нового коронавируса в Китае умерли уже 2011 человек. А количество зараженных достигло 74 тысяч 186 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, человек может быть носителем коронавируса COVID-2019 даже при отсутствии симптомов. Об этом предупредила в эфире ObozTV заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, комментируя эвакуацию украинцев из Китая. По ее словам, эвакуированных нельзя размещать в крупных городах, но если правильно соблюсти все карантинные условия, то рисков крайне мало.

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