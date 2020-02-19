В Одесі нова хвиля паніки через коронавірус: що сталося

Українців, яких евакуюють з китайського міста Ухань, де на коронавірус захворіло багато людей, – не будуть розміщувати в Одеській області.
Чутки в соцмережах про те, що карантинну зону організують в колишньому одеському санаторії Лермонтовський або на базі відпочинку для військових під Одесою, спростували керівники цих установ, пише Dumskaya.
"Якби люди надходили до нас, ми б розгортали зараз інфекційну, ми б розгортали протокол з карантину, і ми б закривали санаторій і виселяли людей. Ми працюємо в штатному режимі", – запевнив начальник медцентру реабілітації та санаторного лікування "Одеський" (колишній санаторій Лермонтовський) Ілля Лабушев.
Аналогічне спростування журналісти почули від керівництва Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.
Швидше за все, припускає видання, карантинну зону для тимчасового перебування українців, які прилетять з Китаю,створять у Львівській області.
В Одесі нова хвиля паніки через коронавирус
Соцмережі (ілюстрація)
Нагадаємо, кілька днів тому в Одесі нагнеталося занепокоєння у зв'язку з прибуттям в порт контейнеровоза з Китаю. Екіпаж цього судна перехворів грипом і вилікувався, але медики не давали гарантій, що моряки не є носіями коронавирусу. У підсумку, все обійшлося благополучно. Санітарні служби, зустрівши контейнеровоз на карантинному причалі в порту Одеси, розвіяли всі підозри і сумніви.
Літак авіакомпанії Sky Up вилетів з Києва в Китай за українськими громадянами вночі 19 лютого. На ньому в Україну повинні повернутися тільки ті, хто підписав офіційну згоду відправитися на 14-денний карантин після повернення, і у кого не буде симптомів коронавируса.
Україна відправила літак для евакуації українців з Китаю
facebook / skyup.aero (ілюстрація)
Людей перед посадкою в літак перевірятимуть спочатку китайські медики, а потім українські лікарі. Літак повинен повернутися в Україну 20 лютого приблизно о 8-й ранку. Очікується, що борт доставить в Україну близько 100 чоловік, включаючи членів екіпажу літака, медиків, рятувальників, митників і прикордонників, які будуть супроводжувати і обслуговувати евакуйованих українців.
Як відомо, станом на ранок 19 лютого від нового коронавируса в Китаї померли вже 2011 осіб. А кількість заражених досягла 74 тисяч 186 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, людина може бути носієм коронавируса COVID-2019 навіть при відсутності симптомів. Про це попередила в ефірі ObozTV заслужений лікар України Ольга Богомолець, коментуючи евакуацію українців з Китаю. За її словами, евакуйованих не можна розміщувати у великих містах, але якщо правильно дотримуватися всіх карантинних умов, то ризиків вкрай мало.
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