В Одессе критическая ситуация с COVID-19: умер известный врач, на ПЦР-тесты нет денег

В Одессе 20 марта от коронавируса умер известный детский анестезиолог Владимир Гатцук, который много лет проработал в реанимации. Мужчина заболел, спасая пациентов, и не справился с COVID-19.

При этом в регионе в семьях, где болеет по 3-4 человека, ПЦР-тесты, в лучшем случае, сдает всего один. Причина этому – отсутствие денег, рассказала волонтер Катерина Ножевникова у себя в Facebook.

"Отказы сегодня в госпитализации зашкаливают. Выдали уже 20 концентратов. Из них только двое выписка и двое лежачих. Остальные – это пациенты, которые не смогли попасть в стационар. Вот такие дела", – написала руководительница благотворительного фонда "Корпорация монстров".

Она отметила, что Одесская область по показателям вошла в красную зону. Однако по факту все работает, никто дистанцию не соблюдает, в масках – единицы. Ножевникова также назвала ужасом видео с концерта, который накануне ночью состоялся в одном из ночных клубов Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в одном из ночных клубов Одессыизвестный украинский исполнительустроил массовую вечеринку, несмотря на то, что регион отнесли к "красной" карантинной зоне из-з распространения коронавируса.