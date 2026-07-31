Что касается российской ракеты, которая нарушила воздушное пространство Польши и взорвалась на ее территории, то это, скорее всего, и есть та самая ожидаемая провокация – часть многоступенчатого скандала в Польше вокруг помощи Украине и, в частности, в связи с арендой ракет Patriot.

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Три недели назад было написано следующее:

"К плану Трампа-Путина подключили Навроцкого, его роль – заблокировать помощь Украине, в том числе ракетами Patriot, которые мешают реализации плана Трампа-Путина.

Недавно США публично и громко предупредили Польшу, что россия якобы готовит вооруженные провокации. Все это похоже на согласованный сценарий этого самого шоу. По этому сценарию Россия, возможно, обстреляет аэропорт в Жешуве, НАТО не будет вмешиваться, а Польша "ради собственной безопасности" откажется передавать Украине помощь от Запада через свою территорию. А заодно будет блокировать украинское зерно.

Способности шоуменов Трампа, Путина, Навроцкого нам хорошо известны.

"Ну вот вам и тот самый предсказуемый ракетный обстрел Польши – теперь поляки будут блокировать всю помощь второсортным украинцам средствами ПВО и ракетами Patriot, ведь гордым натовским полякам они нужнее.

И поэтому неудивительно, что одну крылатую ракету Х-101 не смогли сбить четыре (!) самолета F-16 ВВС Польши.

Недаром все эти три недели в Польше продолжалось раздувание ненависти и ежедневные провокации против украинцев, на которые Навроцкий никак не реагировал. Так Польша и готовилась.

А последний массированный ракетный обстрел Украины со стороны россии был совершенно нехарактерен и выглядел как отвлекающий маневр для запуска ракеты по Польше.

И очень странным совпадением является то, что за несколько дней до этого обстрела Путин заявил, что Украина якобы "потеряет свои западные земли", которые должны перейти к Польше...