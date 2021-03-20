В "красной" Одессе устроили массовую вечеринку в разгар локдауна. Видео

В одном из ночных клубов Одессы устроили массовую вечеринку, несмотря на то, что регион отнесли к "красной" карантинной зоне из-з распространения коронавируса.

Видео из переполненного людьми заведения 20 марта опубликовал Telegram-канал Perepichka News. На записи видно, что сотни людей находятся без защитных масок в закрытом помещении на концерте известного украинского исполнителя Артема Пивоварова (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В одесском клубе Ministerium сегодня ночью собралась целая толпа народу, чтобы послушать песни и заодно – обменяться бациллами. Хотя мэр Труханов убедительно попросил заведения не работать по ночам, а волонтеры рассказали об ужасах с ковидными больными, тусовщиков было не остановить", – говорится под видео.

Напомним, что 20 марта Одесскую область Министерство здравоохранения Украины отнесло к "красной" карантинной зоне. Ограничения включают запрет работы общественного транспорта, посещение учебных заведений и работу ТРЦ, развлекательных заведений, кафе и ресторанов.

С начала пандемии коронавируса в Одессе обнаружили 96 844 больных коронавирусом, из них 1 037 человек заразились за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего скончались 1 606 пациентов, а 81 551 человек полностью поборол болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в ночь с 19 на 20 марта начали действовать жесткие карантинные ограничения: как жила столица в первый день нового локдауна и придерживались ли горожане карантинных мер.