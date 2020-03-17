В Одессе по соцсетям и мессенджерам распространились фейковые заявления от имени городского "Инфоксводоканала".

В заявление сказано, что из водопроводных труб ночью 17 марта вместо воды для противодействию коронавирусу будет течь виски или самогон, сообщает OBOZREVATEL.

В Одессе запустили фейк о коронавирусе

В частности, одесситы получают сообщения с таким текстом:

"Инфоксводоканал" предупреждает! Сегодня, начиная с 23:00 и до самого утра будут подавать по трубам антисептик (антидот). В зависимости от районов Одессы: Малиновский район – "Jack Daniels"; Киевский – "Chivas Regal"; Приморский – "Johnnie Walker"; Суворовский – "Hankey Bannister".

В свою очередь, для районов Одессы с меньшим социальным статусом, а именно: Лузановке, на Дальних и Ближних Мельницах, Большевике, Пересыпи, Сахалинчике, Слободке, районах 1-й и 2-й Заставы, принято решение пустить по трубам самогон".

Несмотря на явную абсурдность заявления, многие одесситы отнеслись к нему всерьез, в связи с чем стали звонить на горячую линию "Инфоксводоканала".

В свою очередь, в пресс-службе водоканала OBOZREVATEL подтвердили многочисленые обращения одесситов по этому поводу.

"Даже слов нет по отношению к таким личностям. Мы устали делать опровержения", – заявили в "Инфоксводоканале".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине развенчали интернет-фейк о коронавирусе.

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