В Одесі по соцмережах і мессенджерах поширилися фейкові заяви від імені міського "Інфоксводоканалу".

У заяві сказано, що з водопровідних труб вночі 17 березня замість води для протидії коронавірусу буде текти віскі або самогон, повідомляє OBOZREVATEL.

В Одесі запустили фейк про коронавірус

Зокрема, одесити отримують повідомлення з таким текстом:

"Інфоксводоканал" попереджає! Сьогодні, починаючи з 23:00 і до самого ранку подаватимуть по трубах антисептик (антидот). Залежно від районів Одеси: Малиновський район – "Jack Daniels"; Київський – "Chivas Regal"; Приморський – "Johnnie Walker"; Суворовський – "Hankey Bannister".

У свою чергу, для районів Одеси з меншим соціальним статусом, а саме: Лузанівці, на Дальніх і Ближніх Млинах, Більшовику, Пересипу, Сахалінчіку, Слобідці, районах 1-й і 2-й Застави, прийнято рішення пустити по трубах самогон".

Незважаючи на явну абсурдність заяви, багато одеситів поставилися до неї серйозно, в зв'язку з чим стали дзвонити на гарячу лінію "Інфоксводоканалу".

У свою чергу, в пресслужбі водоканалу OBOZREVATEL підтвердили багаточисельні звернення одеситів з цього приводу.

"Навіть слів немає по відношенню до таких осіб. Ми втомилися робити спростування", – заявили в "Інфоксводоканалі".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні розвінчали інтернет-фейк про коронавірус COVID-19.

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