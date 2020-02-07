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8 февраля • обновлено в 07:37
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В Одессе демонтировали памятную доску "героев пропаганды" СССР. Фото

1.2т
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В Одессе демонтировали мемориальную доску партизанам-большевикам на стене дома по улице Новосельского, 64.

Мемориальная доска подлежала обязательному демонтажу согласно Закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", сообщили в Южном отделении Украинского института национальной памяти в Facebook.

В Одессе демонтировали мемориальную доску большевикам

В Одессе демонтировали мемориальную доску большевикам

Facebook Украинского института национальной памяти

В Институте Нацпамяти заявили, что большинство одесситов не представляют, какое историческое событие увековечено этой доской.

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"Осуществлен демонтаж доски, где указано, что в 1919-1920 годах в этом доме "была замучена" группа партизан-большевиков по "делу 17" во главе с Александром Хворостиным", –говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне в Одессе демонтировали мемориальную доску соратнику Сталина.

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Тема
Декоммунизация в Украине
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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