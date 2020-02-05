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7 февраля • обновлено в 08:05
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Националисты в Одессе снесли мемориальную доску соратнику Сталина

2.3т
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Националисты из ВО "Свобода" 5 февраля демонтировали в центре Одессы мемориальную доску советскому партийному деятелю Михаилу Калинину.

Доска была установлена на фасаде здания по ул. Гоголя, 5. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Одесской городской организации ВО "Свобода" Сергей Солтасюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе снесли мемориальную доску Калинину

В Одессе снесли мемориальную доску Калинину

Facebook Сергея Солтасюка

"Ул.Николая Гоголя 5. Демонтирована памятная доска красному "насильнику несовершеннолетних" – товарищу КАЛинину. Текст на доске был явно "по-добкински": "...здесь, в феврале 1922 года, выступил с докладом о текущем моменте М.И. Калинин", – написал националист.

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"Текущий момент весь истёк", – с иронией отметили в комментариях пользователи сети.

Калинин и Сталин

Калинин и Сталин

nakanune.ru

Справка: Михаил Калинин (1875 - 1946) с 1919 года и до смерти занимал высшие посты в Советском Союзе, в том числе был главой Президиума Верховного Совета СССР.

В Одессе снесли мемориальную доску Калинину

В Одессе снесли мемориальную доску Калинину

Facebook Сергея Солтасюка

В Одессе снесли мемориальную доску Калинину

В Одессе снесли мемориальную доску Калинину

Facebook Сергея Солтасюка

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне националисты в Одессе убрали последнего Жукова.

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Тема
Декоммунизация в Украине
Место
Украина Одесса
Теги
Декоммунизация погода новости Одессы
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
А ще потрібно знести пусті голови цим єбанатам що ці пам'ятники червоним вбивця захищає. Слава нації- смерть ворогам.
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hunt andres
hunt andres
КАРПАТСЬКИЙ Вовк, Какой нации? Пе*рилам галичанским?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
выбл*дки-потомки полицаев мстят за испытанный ими страх.
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Pollak John
Pollak John
если человек против коммуняцких идолов , то он уже националист ?)
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Pollak John, він за здоровий глузд.
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