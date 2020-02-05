Националисты в Одессе снесли мемориальную доску соратнику Сталина

Националисты из ВО "Свобода" 5 февраля демонтировали в центре Одессы мемориальную доску советскому партийному деятелю Михаилу Калинину.
Доска была установлена на фасаде здания по ул. Гоголя, 5. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Одесской городской организации ВО "Свобода" Сергей Солтасюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В Одессе снесли мемориальную доску Калинину
Facebook Сергея Солтасюка
"Ул.Николая Гоголя 5. Демонтирована памятная доска красному "насильнику несовершеннолетних" – товарищу КАЛинину. Текст на доске был явно "по-добкински": "...здесь, в феврале 1922 года, выступил с докладом о текущем моменте М.И. Калинин", – написал националист.
"Текущий момент весь истёк", – с иронией отметили в комментариях пользователи сети.
Калинин и Сталин
nakanune.ru
Справка: Михаил Калинин (1875 - 1946) с 1919 года и до смерти занимал высшие посты в Советском Союзе, в том числе был главой Президиума Верховного Совета СССР.
В Одессе снесли мемориальную доску Калинину
Facebook Сергея Солтасюка
В Одессе снесли мемориальную доску Калинину
Facebook Сергея Солтасюка
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне националисты в Одессе убрали последнего Жукова.
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