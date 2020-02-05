Националисты в Одессе снесли мемориальную доску соратнику Сталина

Националисты из ВО "Свобода" 5 февраля демонтировали в центре Одессы мемориальную доску советскому партийному деятелю Михаилу Калинину.

Доска была установлена на фасаде здания по ул. Гоголя, 5. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Одесской городской организации ВО "Свобода" Сергей Солтасюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе снесли мемориальную доску Калинину Facebook Сергея Солтасюка

"Ул.Николая Гоголя 5. Демонтирована памятная доска красному "насильнику несовершеннолетних" – товарищу КАЛинину. Текст на доске был явно "по-добкински": "...здесь, в феврале 1922 года, выступил с докладом о текущем моменте М.И. Калинин", – написал националист.

"Текущий момент весь истёк", – с иронией отметили в комментариях пользователи сети.

Калинин и Сталин nakanune.ru

Справка: Михаил Калинин (1875 - 1946) с 1919 года и до смерти занимал высшие посты в Советском Союзе, в том числе был главой Президиума Верховного Совета СССР.

В Одессе снесли мемориальную доску Калинину Facebook Сергея Солтасюка

В Одессе снесли мемориальную доску Калинину Facebook Сергея Солтасюка

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне националисты в Одессе убрали последнего Жукова.

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