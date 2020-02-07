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8 лютого • оновлено в 07:58
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В Одесі демонтували пам'ятну дошку "героїв пропаганди" СРСР. Фото

1.2т
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В Одесі демонтували меморіальну дошку партизанам-більшовикам на стіні будинку по вулиці Новосельського, 64.

Меморіальна дошка підлягала обов'язковому демонтажу згідно з Законом "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", повідомили в Південному відділенні Українського інституту національної пам'яті в Facebook.

В Одесі демонтували меморіальну дошку більшовикам

В Одесі демонтували меморіальну дошку більшовикам

Facebook Українського інституту національної пам'яті

В Інституті нацпам'яті заявили, що більшість одеситів не уявляють, яке історична подія була увічнена цією дошкою.

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"Здійснено демонтаж дошки, де вказано, що в 1919-1920 роках в цьому будинку "була замучена" група партизан-більшовиків по "справі 17" на чолі з Олександром Хворостиним", –йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Одесі демонтували меморіальну дошку соратнику Сталіна.

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Тема
Декомунізація в Україні
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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