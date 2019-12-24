В Одесі автомобіль "втік" від власника і збив шлагбаум: відео

У центрі Одеси автомобіль BMW, який не був поставлений на ручне гальмо, сам поїхав з місця парковки та врізався в шлагбаум.

Власник машини не встиг відійти на далеку відстань, тому зміг зупинити автомобіль. Відповідне відео з камери спостереження розміщено на сайті комунальної установи "Центр 077" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі автомобіль втік від господаря центр 077

"Цей курйозний випадок з "розсіяним водієм", повинен наштовхнути на різні конструктивні думки багатьох. Пропонуємо всім автовласникам (і не тільки) почерпнути вигідний для себе досвід. Залишене "на секунду" молоко на вогні, зазвичай збігає. Що ж буває з залишеним на мить автомобілем "без нагляду"... дивіться самі", – йдеться в повідомленні Центру 077.

"Залишається потішитися за водія BMW, що шлагбаум в даному випадку виявився не з тих, що захищають залізничні колії. Суворо дотримуйтеся правил дорожнього руху!" – додали в установі.

До місця інциденту прибули співробітники Патрульній поліції, які поговоривши з водієм, відпустили його. Власник авто заплатить штраф за порушення Правил дорожнього руху і відшкодує збитки на ремонт шлагбаума.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, п'яна одеситка розбила цеглиною вітрину елітного автосалону в центрі міста, щоб вибрати собі автомобіль і поїхати кататися.

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