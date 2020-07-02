Украинцам рекомендовали не отдыхать на пляжах Одессы: в чем причина

Украинцам не рекомендовали отдыхать на пляжах в Одессе, и вместо этого выбирать отдых на природе вдали от большого скопления людей.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.

"Я бы советовала вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Надо смотреть, где меньше людей. Это может быть отдых на реках, озерах, водохранилищах, в горах. Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны", – сказала она.

Олеськив напомнила, что эпидемия COVID-19 еще бушует, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности и социально дистанцироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет, из-за чего купание в нем может быть опасным.

Напомним, что в Одессе люди отдыхали на пляжах, не соблюдая правила социального дистанцирования и не используя защитных средств. Позже на выезде из Одессы образовались огромные пробки из авто.