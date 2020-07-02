Українцям рекомендували не відпочивати на пляжах Одеси: у чому причина

Українцям не рекомендували відпочивати на пляжах в Одесі, і замість цього вибирати відпочинок на природі далеко від великого скупчення людей.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла глава Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

"Я б радила замість пляжів Одеси придивитися до місць відпочинку за містом. Треба дивитися, де менше людей. Це може бути відпочинок на річках, озерах, водосховищах, в горах. Тут стане в нагоді рада подорожувати по маловідомим, але не менш цікавим, ніж місця масового туризму, куточках країни", – сказала вона.

Олеськів нагадала, що епідемія COVID-19 ще лютує, тому потрібно дотримуватися запобіжних заходів і соціально дистанціюватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на місцевих пляжах вода в морі забарвилася в зелений колір, через що купання в ньому може бути небезпечним.

Нагадаємо, що в Одесі люди відпочивали на пляжах, не дотримуючись правила соціального дистанціювання і не використовуючи захисних засобів. Пізніше на виїзді з Одеси утворилися величезні затори з авто.