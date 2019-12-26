Коммунальное предприятие "Парки Одессы" возглавил бизнесмен и игрок КВН Андрей Печеный.

Печеному 48 лет, он является земляком президента Владимира Зеленского. В Одессе он известен как бывший коммерческий директор телеканала "Первый городской" и генпродюсер телеканала "Медиа-Информ", сообщает издание "Депо.Одесса".

Тренер "Лиги Смеха" стал одесским чиновником Facebook Андрея Печеного

Также бизнесмен является тренером одесской "Лиги смеха". В молодости он играл с Зеленским в команде КВН " Запорожье – Кривой Рог – Транзит".

В данный момент Печеный числится помощником нардепа Сергея Колебошина, бывшего вице-губернатора Одесской области.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ближайший соратник Зеленского, нардеп Юрий Корявченков (Юзик), отметился автохамством на месте трагедии в Одессе.

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