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26 грудня • оновлено в 17:07
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Тренер "Ліги сміху" став одеським чиновником

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Комунальне підприємство "Парки Одеси " очолив бізнесмен і гравець КВК Андрій Печений.

Печеному 48 років, він є земляком президента Володимира Зеленського. В Одесі він відомий як колишній комерційний директор телеканалу "Перший міський" та генпродюсер телеканалу "Медіа-Інформ", повідомляє видання "Депо.Одеса".

Тренер "Ліги Сміху" став одеським чиновником

Тренер "Ліги Сміху" став одеським чиновником

Facebook Андрія Печеного

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Також бізнесмен є тренером одеської "Ліги сміху". В молодості він грав із Зеленським у команді КВК "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".

В даний момент Печений числиться помічником нардепа Сергія Колебошина, колишнього віце-губернатора Одеської області.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, найближчий соратник Зеленського, нардеп Юрій Корявченков (Юзик), відзначився автохамством на місці трагедії в Одесі.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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