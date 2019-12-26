Комунальне підприємство "Парки Одеси " очолив бізнесмен і гравець КВК Андрій Печений.

Печеному 48 років, він є земляком президента Володимира Зеленського. В Одесі він відомий як колишній комерційний директор телеканалу "Перший міський" та генпродюсер телеканалу "Медіа-Інформ", повідомляє видання "Депо.Одеса".

Тренер "Ліги Сміху" став одеським чиновником Facebook Андрія Печеного

Також бізнесмен є тренером одеської "Ліги сміху". В молодості він грав із Зеленським у команді КВК "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".

В даний момент Печений числиться помічником нардепа Сергія Колебошина, колишнього віце-губернатора Одеської області.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, найближчий соратник Зеленського, нардеп Юрій Корявченков (Юзик), відзначився автохамством на місці трагедії в Одесі.

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