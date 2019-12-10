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10 декабря • обновлено в 16:42
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Скандальный нардеп "Юзик" отметился автохамством на месте трагедии в Одессе: видео

20т
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик" из студии "Квартал 95", днем 9 декабря временно заблокировал работы по расчистке здания сгоревшего одесского колледжа и поиску пропавших людей под завалами.

Случай автохамства произошел напротив въезда на территорию расчистки завалов на ул. Троицкой в Одессе. Нардеп бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел. Соответствующее видео размещено на Facebook одесского "7 канала" (чтобы посмотреть фото и видео инцидента, доскролльте страницу до конца).

Таким образом он заблокировал проезд, и к месту трагедии не могли проехать пожарные машины.

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе

Facebook 7 канал (скриншот видео)

Спасатели намеревались вызвать эвакуатор, но нардеп успел прибежать к месту инцидента и уехать.

На место трагедии он больше не возвращался.

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе

Facebook 7 канал (скриншот видео)

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе

Facebook 7 канал (скриншот видео)

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе

Facebook 7 канал (скриншот видео)

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе

Facebook 7 канал (скриншот видео)

Поведение депутата вызвало возмущение в сети:

"Соблюдение законов народом начинается с соблюдения закона лиц, его принимающих", "Вообще охр*невший перец. Только его тут не хватало", "А чего он вообще туда поперся, пропиариться на горе?", "Смысл его приезда? Поглазеть, нарисоваться?", "Дорвались к власти и можно нарушать?", "Просто нет слов", "Вот они, народные избранники. Ложили на всех", – возмущались одесситы в комментариях к видео.

Одесситы возмутились поведением Юзика

Одесситы возмутились поведением Юзика

Скриншот комментариев

Одесситы возмутились поведением Юзика

Одесситы возмутились поведением Юзика

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • "Юзик" попал в громкий "кассетный скандал". СМИ опубликовали аудиозапись его разговора с руководителем полиции Кривого Рога. На аудиозаписи "Юзик" учил криворожских правоохранителей, как "решать вопросы".

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство после обнародования записи этого разговора.

  • Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не увидел в скандале никакого криминала.

  • Также "Юзик" устроил свою супругу Татьяну в парламент помощником на общественных началах, за что нардепа высмеяли в сети.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Темы
Скандалы вокруг "Слуги народа" Пожар в колледже Одессы
Персона
Юрий Корявченков
Место
Украина Одесса
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Яркий представитель новой власти, быковатость и моральная деградация. Фирменный стиль.
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4
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Коксовый Лаврушка
Коксовый Лаврушка
Karpenko Aleksey, просто боров. Этим все сказано.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Переход из грязи в князи удается не всем! Оно как было оно, им и останется. Не обращайте внимания!
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фил филька
фил филька
Кульшин Владимир, а переход человека со справкой в человека без справки возможен?)
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