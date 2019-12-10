Скандальный нардеп "Юзик" отметился автохамством на месте трагедии в Одессе: видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик" из студии "Квартал 95", днем 9 декабря временно заблокировал работы по расчистке здания сгоревшего одесского колледжа и поиску пропавших людей под завалами.

Случай автохамства произошел напротив въезда на территорию расчистки завалов на ул. Троицкой в Одессе. Нардеп бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел. Соответствующее видео размещено на Facebook одесского "7 канала" (чтобы посмотреть фото и видео инцидента, доскролльте страницу до конца).

Таким образом он заблокировал проезд, и к месту трагедии не могли проехать пожарные машины.

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе Facebook 7 канал (скриншот видео)

Спасатели намеревались вызвать эвакуатор, но нардеп успел прибежать к месту инцидента и уехать.

На место трагедии он больше не возвращался.

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе Facebook 7 канал (скриншот видео)

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе Facebook 7 канал (скриншот видео)

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе Facebook 7 канал (скриншот видео)

Автохам Юзик заблокировал въезд пожарным машинам в Одессе Facebook 7 канал (скриншот видео)

Поведение депутата вызвало возмущение в сети:

"Соблюдение законов народом начинается с соблюдения закона лиц, его принимающих", "Вообще охр*невший перец. Только его тут не хватало", "А чего он вообще туда поперся, пропиариться на горе?", "Смысл его приезда? Поглазеть, нарисоваться?", "Дорвались к власти и можно нарушать?", "Просто нет слов", "Вот они, народные избранники. Ложили на всех", – возмущались одесситы в комментариях к видео.

Одесситы возмутились поведением Юзика Скриншот комментариев

Одесситы возмутились поведением Юзика Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Юзик" попал в громкий "кассетный скандал". СМИ опубликовали аудиозапись его разговора с руководителем полиции Кривого Рога. На аудиозаписи "Юзик" учил криворожских правоохранителей, как "решать вопросы".

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство после обнародования записи этого разговора.

Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не увидел в скандале никакого криминала.

Также "Юзик" устроил свою супругу Татьяну в парламент помощником на общественных началах, за что нардепа высмеяли в сети.

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