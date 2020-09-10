Затонувший танкер "Делфи" подняли и отбуксировали с пляжа "Дельфин" в Одессе.

Об этом 10 сентября сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Delfi покинул пляж дельфин. Скучать не будем", – написал министр.

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы Владислав Криклий в Facebook

Затонувший танкер отбуксировали. Думская

Новость обрадовала украинцев. Пользователи оставили множество комментариев с благодарностью за проделанную работу. Однако некоторые возмутились, что танкер находился в воде почти год.

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

у одесского пляжа "Дельфин" 26 августа почти подняли из моря танкер "Делфи" (Delfi), который затонул еще 21 ноября 2019 года.

Однако уже 3 сентября в Одессе снова случился разлив нефтепродуктов с затонувшего танкера.

6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи". Он проходил в пять шагов.

Чиновники устроили ажиотаж вокруг завершающего этапа по поднятию затонувшего танкера "Делфи".

Работы в Одессе приостановили 8 сентября из-за штормового предупреждения и возобновили в обед 9 сентября.

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