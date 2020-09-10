Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о завершении работ с танкером "Делфи"
Его подняли и отбуксировали с пляжа "Дельфин" в Одессе
Украинцы бурно отреагировали на событие в сети
Танкер "Делфи". Владислав Криклий в Facebook
Затонувший танкер "Делфи" подняли и отбуксировали с пляжа "Дельфин" в Одессе.
Об этом 10 сентября сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
"Delfi покинул пляж дельфин. Скучать не будем", – написал министр.
Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы Владислав Криклий в Facebook
Затонувший танкер отбуксировали. Думская
Новость обрадовала украинцев. Пользователи оставили множество комментариев с благодарностью за проделанную работу. Однако некоторые возмутились, что танкер находился в воде почти год.
Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео
Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео
Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео
Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
у одесского пляжа "Дельфин" 26 августа почти подняли из моря танкер "Делфи" (Delfi), который затонул еще 21 ноября 2019 года.
Однако уже 3 сентября в Одессе снова случился разлив нефтепродуктов с затонувшего танкера.
6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи". Он проходил в пять шагов.
Чиновники устроили ажиотаж вокруг завершающего этапа по поднятию затонувшего танкера "Делфи".
Работы в Одессе приостановили 8 сентября из-за штормового предупреждения и возобновили в обед 9 сентября.
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