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Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Одесса в деталях
4,9 т.

  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о завершении работ с танкером "Делфи"

  • Его подняли и отбуксировали с пляжа "Дельфин" в Одессе

  • Украинцы бурно отреагировали на событие в сети

Танкер 'Делфи'

Танкер "Делфи". Владислав Криклий в Facebook

Затонувший танкер "Делфи" подняли и отбуксировали с пляжа "Дельфин" в Одессе.

Об этом 10 сентября сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Delfi покинул пляж дельфин. Скучать не будем", – написал министр.

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы Владислав Криклий в Facebook

Затонувший танкер отбуксировали.

Затонувший танкер отбуксировали. Думская

Новость обрадовала украинцев. Пользователи оставили множество комментариев с благодарностью за проделанную работу. Однако некоторые возмутились, что танкер находился в воде почти год.

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

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