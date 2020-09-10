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Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Одеса в деталях
7,5 т.

  • Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про завершення робіт із танкером "Делфі"

  • Його підняли і відбуксирували з пляжу "Дельфін" в Одесі

  • Українці бурхливо відреагували на подію в мережі

Танкер 'Делфі'

Танкер "Делфі". Владислав Криклій у Facebook

Затонулий танкер "Делфі" підняли і відбуксирували з пляжу "Дельфін" в Одесі.

Про це 10 вересня повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook.

"Delfi покинув пляж дельфін. Сумувати не будемо", – написав міністр.

Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси

Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси Владислав Криклій у Facebook

Затонулий танкер відбуксирували.

Затонулий танкер відбуксирували. Думская

Новина потішила українців. Користувачі залишили безліч коментарів із вдячністю за виконану роботу. Однак деякі обурилися, що танкер перебував у воді майже рік.

Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео

Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео

Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео

Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео

Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео

Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео

Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео

Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео

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