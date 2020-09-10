Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про завершення робіт із танкером "Делфі"
Його підняли і відбуксирували з пляжу "Дельфін" в Одесі
Українці бурхливо відреагували на подію в мережі
Танкер "Делфі". Владислав Криклій у Facebook
Затонулий танкер "Делфі" підняли і відбуксирували з пляжу "Дельфін" в Одесі.
Про це 10 вересня повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook.
"Delfi покинув пляж дельфін. Сумувати не будемо", – написав міністр.
Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси Владислав Криклій у Facebook
Затонулий танкер відбуксирували. Думская
Новина потішила українців. Користувачі залишили безліч коментарів із вдячністю за виконану роботу. Однак деякі обурилися, що танкер перебував у воді майже рік.
Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео
Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео
Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео
Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
біля одеського пляжу "Дельфін" 26 серпня майже підняли з моря танкер "Делфі" (Delfi), який затонув ще 21 листопада 2019 року.
Однак вже 3 вересня в Одесі знову трапився розлив нафтопродуктів із затонулого танкера.
6 вересня почали фінальний етап робіт із підняття і відбуксирування танкера "Делфі". Він проходив у п'ять кроків.
Чиновники влаштували ажіотаж навколо завершального етапу з підняття затонулого танкера "Делфі".
Роботи в Одесі призупинили 8 вересня через штормове попередження і відновили в обід 9 вересня.
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